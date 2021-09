De paarden van de Pasmanmanege in Eefde helpen mensen met beperkingen: ‘Het zijn subtiele leermeesters’

Achterhoe­ker Roy (27) is eerste Nederland­se wereldkam­pi­oen ballonva­ren: ‘Geeft echt een kick’

15 augustus Roy Gommer kan zijn geluk niet op. In de Poolse stad Leszno is de inwoner van Exel wereldkampioen ballonvaart geworden in de categorie tot 30 jaar. Een prestatie van formaat, want geen enkele Nederlander heeft dat eerder gedaan. ,,Dat het is gelukt, is echt fantastisch.’’