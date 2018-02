Deelauto duikt in gat dat bus in de Achterhoek laat vallen

De bus komt minder vaak in Laren en Almen. De hoop is dat een elektrische deelauto met chauffeur die leemte kan vullen. Een proef daarmee begint op 1 maart.

Passagiers kunnen ritjes binnen de gemeente Lochem of net daarbuiten boeken. Ze worden van deur tot deur gebracht. De proef richt zich in eerste instantie vooral op inwoners van Laren en Almen. Dat is niet geheel toevallig. Openbaar vervoer in die dorpen neemt af. Lijn 54 rijdt bijvoorbeeld niet meer tussen Laren en Holten, terwijl de bus ook veel minder vaak dan vroeger in Almen komt. Op zondag rijdt de bus bijvoorbeeld helemaal niet meer.

Belangenvereniging Wakker Laorne, Vereniging Almens Belang, gemeente Lochem, Supperrr, Lochem Energie zijn betrokken bij de proef. De hoop is dat E-Trip het ouderen makkelijker maakt om er op uit te gaan. Al is het gebruik van de E-Trip, die wordt bestuurd door vrijwilligers, niet louter voorbehouden aan ouderen. Iedereen kan ritjes boeken. Hoewel de focus in eerste instantie op inwoners van Almen en Laren ligt, kan de E-trip worden uitgebreid naar andere dorpen als daar vraag naar is en mits dat niet concurreert met bestaand openbaar vervoer. Leerlingen uit Laren die in Holten naar het voortgezet onderwijs gaan kunnen met een speciaal tarief meerijden.

Proef