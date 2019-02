Deskundigen: Kankergevallen Eefde waarschijnlijk niks te maken met industrie

35 mensen op straat door faillisse­ment Kors

31 januari Het bedrijf Kors, dat op het bedrijventerrein Aalsvoort in Lochem zetelt, is gisteren door de rechtbank Gelderland failliet verklaard. Bij het bedrijf werken zo'n 35 medewerkers, aldus eigenaar Michaël Kors. Het is momenteel nog volstrekt onduidelijk of er mogelijk een doorstart kan worden gemaakt.