Deur woning Lochem ingetrapt en muren beklad met antisemitische leuzen: ‘Onacceptabele daad van haat’

Door de bewoner van het huis aan de Walderstraat in Lochem is aangifte gedaan bij de politie, nadat van zijn woning de voordeur was ingetrapt en een muur werd beklad met onder meer een davidster. Ook het woord ‘Jood’ is op de muur gekerfd.

Van ’t Erve heeft gesproken met de bewoner en is blij dat er aangifte is gedaan. ,,Ik hoop dat politie en justitie de dader opsporen en straffen om een voorbeeld te stellen. Dit nooit meer! In de gemeente Lochem is geen ruimte voor antisemitisme. Dat dit opduikt op een plek waar we Stolpersteine hebben gelegd, is een volkomen onacceptabele daad van haat.” Het incident vond plaats in de nacht van vrijdag op zaterdag.