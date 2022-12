Deze boeren leven eindelijk hun duurzame droom in Laren: ‘Je schakelt echt niet zomaar even om’

Kinderen kunnen in Lochem op bezoek bij koning van Winter Wonderland: ‘Laat je betoveren’

‘Laat je betoveren!’ Dat is het motto van Winter Wonderland, zaterdag in het Openluchttheater in Lochem. ‘Kinderen kijken hun ogen uit en volwassenen worden weer kind tussen de sprookjesfiguren, in sfeervolle decors en in een prachtig verlicht theater.’

8 december