Deze enorme muurschildering op silo in Lochem wordt ‘geblurd’ door Google, maar waarom?

Noodkreet uit Lochems oorlogsmu­se­um, maar Swarthoffs blijven strijdbaar: ‘Wij zullen nóóit stoppen’

Ze staan minutieus uitgestald in het Lochemse Liberation Museum, de oorlogsspullen uit de privécollectie van Berry Swarthoff. Alleen komen momenteel maar weinig mensen kijken naar uniformen, helmen, banieren en oude foto’s in het oorlogsmuseum aan de Walderstraat in het centrum. Het levenswerk van Berry en zijn partner Yvonne is vanwege een schrijnend gebrek aan vrijwilligers slechts op afspraak te bezoeken.

19 augustus