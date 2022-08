Dierenhater actief in Lochem? Politie vindt meerdere keren etenswaren met ijzerdraad in het bos

met video Bewoners boerenerf horen klap en zien gewonde motorcros­ser liggen in buitenge­bied Lochem

Een motorcrosser is zaterdagmiddag over de kop gevlogen toen hij een ritje maakte in het buitengebied van Lochem. Omwonenden hoorden de klap en zagen de motorcrosser liggen. Een traumahelikopter werd opgeroepen. De man is met spoed per ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

7 augustus