Dit is het duurzaamste huis van ons land

Van de geitenwollensokken zijn ze niet, wel van energie- en milieubewust leven. Maar Indi en Jorick Ehrenhard (beiden 30) houden ook van comfort en het oog wil ook wat. Net als de mensen om hen heen, merkt het tweetal dat geboren en getogen is in de omgeving van Harfsen. ,,Natuurlijk hebben we het op een feestje nog wel over de nieuwste iphone maar ik merk dat het gesprek ook steeds vaker gaat over wel of geen zonnepanelen aanschaffen. Of over de voordelen van een warmtepomp. Duurzaam bouwen is echt een item, het milieubewustzijn groeit. Met elk budget, klein of groot, kun je iets doen. Alle beetjes helpen’’, vindt Jorick Ehrenhard. ,,Maar duurzaamheid regeert ons leven niet hoor. We hebben geen moestuin, dragen geen circulaire kleding en de auto’s zijn ook niet elektrisch. Althans, nog niet.’’