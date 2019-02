Dit is het nieuwe leraartje pesten: online je docent belachelijk maken

De incidenten met gefilmde docenten in de klas stapelen zich de laatste tijd op. In januari was er nog een landelijke rel over een leerkracht op een school in Heemskerk die een vervelende leerling in zijn nek pakte. Hij ontving een storm aan kritiek én steunbetuigingen en werd bekend als de ‘nekvel-docent’. Maandag bleek dat leerlingen op een school in Zaandam foto’s hebben verspreid van hun docenten, bewerkt als pornoactrice en nazikopstuk. En ook het incident met de ‘pornodocent’ op het Staring College in Lochem veroorzaakte een mediastorm. De man kwam in opspraak nadat op internet een filmpje opdook waarin te zien was hoe hij in de klas naar porno keek. De docent is voorlopig geschorst.