Dit is hoeveel toeristenbelasting je betaalt in de gemeente Lochem

Als 16-jarige vond Gerard (94) uit Lochem een dode Engelse piloot: ‘Mijn ogen bleven het toestel volgen’

Het is 23 september 1944, laat op de avond. Gerard Geverink staat buiten. Wakker gemaakt door lawaai van Britse bommenwerpers die komen overvliegen. Dan licht plots de hemel op. Een brandend vliegtuig scheert over Lochem. Een dag later treft hij de piloot dood aan. „Dat beeld staat voor altijd op mijn netvlies gebrand.”