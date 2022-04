Dit moeten de nieuwe wethouders in Lochem gaan worden (en het zijn er meer dan nu)

Opvang voor vluchtende Oekraïners in Lochem: naast riviercrui­se­schip ook hotel en vakantie­park in beeld

Vluchtelingen uit Oekraïne kunnen mogelijk binnenkort terecht in hotel-restaurant De Scheperskamp in Lochem. Eigenaar Fletcher Hotels heeft de crisisopvangmogelijkheid zelf aangeboden. In het hotel zouden maximaal 105 vluchtelingen tijdelijk onderdak kunnen krijgen. Ook vakantiepark EuroParcs is in beeld.

16 maart