Dit zijn dé mensen van festival Mañana Mañana in Laren: ‘Bij andere festivals staan dranghekken, hier heb je touwtjes’

‘Fabulous Monsters’ met een vleugje erotiek in kasteel Huize Ruurlo

Museum MORE in kasteel Huize Ruurlo en Dat Bolwerck in Zutphen laten vanaf deze maand werk zien van fotograaf/beeldend kunstenaar Viviane Sassen. ‘Fabulous Monsters’ (fantastische monsters) is als dubbeltentoonstelling thematisch verdeeld. De tentoonstelling in Kasteel Ruurlo richt zich meer op het bewuste, het licht en de erotiek; de tentoonstelling in Dat Bolwerck gaat meer over de schaduwkant van de psyche.