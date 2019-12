Dode bij explosie op terrein van Twentsche Kabelfabriek in Lochem

Video Ron van Dulmen uit Eefde komt met de studio naar de stem

30 november Een klusje met schrijver Adriaan van Dis bracht Eefdenaar Ron van Dulmen (60) enkele jaren geleden op een idee: zou een mobiele opnamestudio voor voice-overs, podcasts en commercials iets zijn? Nu staat er een robuuste tot studio omgebouwde camper naast zijn woning, voorzien van een kek logo. De Stembus is on the road. De studio komt naar de stem in plaats van andersom.