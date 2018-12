Dode bij grote woningbrand in Eefde is 62-jarige zoon des huizes

Burgemees­ter Lochem aangedaan door dodelijke brand Eefde: ‘Heel erg triest‘

15:17 Burgemeester Sebastiaan van 't Erve van Lochem is erg aangedaan door de woningbrand in Eefde, waarbij vanochtend een dode viel en een gewonde vielen. ,,Dit is heel erg triest", laat hij in een schriftelijke reactie weten.