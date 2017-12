Dode en drie gewonden bij ongeluk in Barchem

Lochem haalt 12.500 euro op voor Serious Request

25 december Serious Lochem, het evenement dat afgelopen vrijdag en zaterdag werd gehouden op de Kleine Markt in Lochem, heeft uiteindelijk een bedrag van 12.500 euro opgeleverd. Dat bedrag is in chequevorm zondag afgeleverd bij het Glazen Huis van Serious Request in Apeldoorn.