Dode gevonden na grote woningbrand in Eefde

Slaapkamer

De hele bovenverdieping van het huis is door de brand verwoest. De brand is vermoedelijk ontstaan in een van de slaapkamers van de twee-onder-een-kapwoning. De bewoonster ontvluchtte het huis en belde rond half zeven in paniek aan bij haar buren, een gezin met twee kinderen. Zij konden zich op tijd in veiligheid brengen. Hun woning heeft niet of nauwelijks schade opgelopen. Over het lot van haar zoon die ook in het huis aanwezig zou zijn bestond geruime tijd onduidelijkheid. Het kostte uren voordat de brandweer de woning in kon om hem te zoeken.