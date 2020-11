Doodgeschoten kunsthandelaar was man met twee gezichten: ‘werd agressief als hij boos was’

Graven en skeletten in een Lochemse voortuin: ‘Leuk voor de kinderen’

29 oktober Een graf met menselijke botten, enorme spinnen die tegen de muur omhoog kruipen en een skelet dat in de voortuin een broodje roostert. In de aanloop naar Halloween begint het al een vertrouwd beeld te worden in de Louise de Colignylaan in Lochem. ,,En het groeit nog steeds’’, zegt bewoner en ‘uitvoerder’ Albert Markerink.