Door deze kleine stuw kunnen wandelaars in Klein Dochteren blijven genieten van dieren in natuur die weer bloeit

In Lochem worden wethouders voorzichti­ger met promoten van grote projecten na debacle Micromania

4 maart In Lochem waren wethouders in het verleden al publiekelijk enthousiast over de komst van een dierenpark (Micromania) of een zonnepark (Bekenschot), voordat omwonenden goed waren geïnformeerd over de plannen. Felle protesten, waarover Micromania al struikelde, waren het gevolg. Het college zegt uitingen over dergelijke projecten nu zorgvuldiger te willen timen. ,,Maar gaat het college nu ook eens luisteren?’’