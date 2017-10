'Doorgaan met onderhoud bomen in Lochem'

Onlangs bleek dat er in Lochem een financieel tekort van 175.000 euro is ontstaan omdat Lochem enerzijds de opbrengst van de houtopbrengst veel te positief had ingeschat en anderzijds de kosten veel te laag had getaxeerd. Daarom heeft de wethouder besloten om vrijwel alle kap- en snoeiwerkzaamheden stil te leggen.

Tijdens de vergadering bleek dat een aantal belangenorganisaties ( Stichting Mooi Lochem, de plaatselijke afdeling van LTO-Noord, de overkoepeling van recreatie-ondernemers, de stichting die betrokken was bij het laanproject in Laren) ondanks het financiële probleem toch van oordeel is dat Lochem het bomenbeleid zo snel mogelijk weer moet voortzetten. Want niets doen zou op wat langere termijn leiden tot nog veel hogere kosten, was de teneur.