Drie huisartsen samen aan de Zwiepseweg in Lochem

De afgelopen weken hebben de huisartsen, de assistenten en diverse familieleden zelf ook de verfkwast ter hand genomen en volop meegeklust om de nieuwe praktijk van de huisartsen Janneke Peterse en Anne Roelofsen in Lochem te verwezenlijken. ,,We hebben zelf veel gedaan. Het was mooi te zien hoeveel enthousiasme dat losmaakte’’, zegt huisarts Peterse.

Door het feit dat Martin Lamers eind deze maand zijn huisartsenpraktijk beëindigt, verandert er het een en ander voor de praktijk van Peterse en Roelofsen. De laatste was dit jaar al een paar dagen per week waarnemer bij Lamers. Peterse en Roelofsen runden samen de huisartsenpraktijk aan de Standaardmolenerf in Lochem. Omdat de patiënten van Lamers er vanaf het nieuwe jaar bij komen, moest het huisartsenduo op zoek naar nieuwe praktijkruimte.

,,We hebben in eerste instantie wel gekeken om hier in de buurt van de Standaardmolenerf een ruimte te vinden, maar dat is niet gelukt’’, zegt Janneke Peterse. Om ook voldoende ruimte te hebben voor de nieuwe patiënten van huisarts Lamers hebben Peterse en Roelofsen vervolgens een vroegere pand van verpleeghuis Hoge Weide aan de Zwiepseweg gehuurd. Dat gebouw is voldoende groot om de nieuwe artsenpraktijk in onder te brengen. ,,Het betekent dat mensen in de buurt van de Standaardmolenerf straks wat verder van hun huisarts af zitten, maar dat is niet anders. Gelukkig is Lochem ook weer niet zo heel erg groot.’’

Groei

Behalve Peterse en Roelosfsen komt ook huisarts Karo van der Hoek dienst uitmaken van de praktijk. Van der Hoek komt in loondienst. Verder zijn er straks aan de Zwiepseweg vijf assistenten werkzaam, twee praktijkondersteuners en een praktijkmanager. De artsen zullen het medisch aanspreekpunt zijn voor 4600 patienten. Misschien dat het aantal na verloop van tijd nog kan groeien, zegt Peterse. ,,Maar we willen eerst intern de boel goed op de rit hebben. Op zich zouden we dan nog wel iets meer patiënten aan kunnen. Het is in Lochem niet lastig om aan een huisarts te komen.''