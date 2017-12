Drie 'nieuwe' sportclubs in Harfsen

Meer onderzoek nodig naar ac­com­mo­da­tie­plan Gorssel

5:02 Er is meer onderzoek nodig om te bezien of het clusteren van diverse accommodaties in Gorssel levensvatbaar is. Dat onderzoek moet de eerste maanden van volgend jaar worden uitgevoerd zodat de nieuwe gemeenteraad van Lochem volgend jaar een besluit kan nemen over dit onderwerp.