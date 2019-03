Droge zomer geeft veevoerreus ForFarmers uit Lochem financiële kopzorgen

Fabriek dicht

Groei

Knoops noemt 2018 ,,Een jaar met twee gezichten’’, omdat er ondanks de tegenvallende resultaten wel vier bedrijven zijn overgenomen. Er zijn nieuwe klanten aangetrokken en de afzet bij bestaande klanten is gegroeid. ,,We zijn nu in vijf landen operationeel en hebben nog meer afzetmogelijkheden in de groeiende pluimveesector.'' De brutowinst van het bedrijf is mede door de overnames gestegen met 5,6 procent naar 443,4 miljoen. De omzet bedraagt 2,4 miljard tegenover 2,2 miljard in het jaar daarvoor. De dividenduitkering is even hoog als in 2017.