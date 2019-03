Droge zomer hakt er in bij veevoederreus ForFarmers, dat miljoenenbezuiniging aankondigt

updateDe droge zomer van vorig jaar heeft er ingehakt bij het Lochemse ForFarmers. De veevoederreus moet bezuinigen na de tegenvallende resultaten over 2018. Mogelijk worden er mensen ontslagen: in de komende twee jaar verdwijnen tussen de 125 tot 150 fte’s (voltijdsbanen). ForFarmers heeft nu bijna 2.700 medewerkers.

Ook wordt gekeken naar het sluiten van fabrieken. Om welke fabrieken het precies gaat, is nu nog niet duidelijk. Het hoofdkantoor en primaire productielocatie van ForFarmers staan in Lochem, het bedrijf heeft ook vestigingen in Deventer en Zwolle.

Fabrieken

In totaal heeft ForFarmers veertig fabrieken in vijf Europese landen. De bezuinigingsplannen treffen alle vestigingen in vier landen waar ForFarmers is gevestigd. Dat zijn Nederland, België, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. Alleen Polen blijft buiten schot. De banenreductie vindt plaats over de hele groep, betreft alle functies, zegt directeur Caroline Vogelzang van communicatie en beleggersbelangen.

Tegenvallers

In totaal moet in 2021 zo’n 10 miljoen euro zijn bezuinigd ten opzichte van 2018. De tegenvallers komen door het warme en droge weer van vorig jaar, blijkt uit de jaarcijfers voor 2018. De lage waterstand van de rivieren zorgde voor stijgende grondstofprijzen. Het lukte ForFarmers niet deze hogere kosten door te berekenen aan de klanten.

Nieuwe klanten

CEO Yoram Knoops noemt 2018 ‘een jaar met twee gezichten’, omdat er ondanks de tegenvallende resultaten wel vier bedrijven zijn overgenomen. Ook zijn nieuwe klanten aangetrokken en is de afzet bij bestaande klanten gegroeid. De brutowinst van het bedrijf is mede door de overnames met ruim 5 procent gestegen naar 443,4 miljoen euro.