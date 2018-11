Duizenden dode vissen in Berkel na leidingbreuk

De revival van Ruighenro­de in Lochem

3 november Buitencentrum Ruighenrode, ontstaan in 1952, was een begrip in Nederland. Uit het hele land kwamen sportverenigingen naar Lochem en werden schoolkampen georganiseerd. Begin jaren negentig trad het verval in en uiteindelijk was daar in mei 2017 het faillissement. Onder leiding van een nieuwe eigenaar is Ruighenrode bezig met een revival. ,,We hebben het gered.’’