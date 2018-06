Duo uit Gorssel: Vloggen 'is vooral durven'

Fotograaf deelt zijn geheimen in workshop in Museum MORE

11:12 Fotograaf Bert Teunissen deelt zijn 'fotografiegeheimen' bij een workshop op 30 juni in Museum MORE in Gorssel. Dat gebeurt naar aanleiding van de tentoonstelling 'MORE Focus | Het trage lage land' met werk van 21 fotografen, onder wie Bert Teunissen.