Een ballon hooghouden iets voor verjaardagsfeestjes? Dion de Brouwer uit Lochem stond op het WK: ‘Ik heb hier serieus voor getraind’

Je hebt het vast wel eens gedaan op een verjaardagsfeestje: een ballon zo lang mogelijk in de lucht proberen te houden in een huiskamer vol visite. Plaats die huiskamer in een glazen kooi en vervang je oom door een tegenstander van niveau en het wordt meer dan een spelletje. Dion de Brouwer (26) uit Lochem mocht Nederland vertegenwoordigen op de tweede editie van de Balloon World Cup .

Als zelfs FC Barcelona-speler Gerard Pique een van de organisatoren is, weet je dat het niet meer om een lullig verjaardagsspelletje gaat. Balloon is mateloos populair, vooral in Zuid-Amerikaanse en Spaanstalige landen als Spanje, Portugal en Brazilië. Daar is het inmiddels een business geworden waar flink wat geld in omgaat. Vorige week vond de tweede editie van het wereldkampioenschap plaats in het Spaanse Vila-seca.

Het was aan de 26-jarige Dion de Brouwer uit Lochem om niet alleen de ballon, maar ook de Nederlandse eer hoog te houden. Hij eindigde knap als achtste. De Spanjaard Miguel Imbroda ging er met de titel vandoor. Maar wie door een oranje bril naar de wedstrijd kijkt, zal zich afvragen of Imbroda de finale überhaupt heeft mogen spelen. Want Brouwer maakte het hem in de kwartfinale knap lastig.

Dit zijn de regels van een potje balloon

- Een wedstrijd duurt 2 minuten, alleen de finale duurt er 5

- Je mag de ballon per beurt maar één keer raken en alleen met de hand

- De ballon mag de kamer niet verlaten

- Je mag de ballon niet op een tegenstander slaan

- De ballon moet een opwaartse beweging hebben

- Als je de ballon aanraakt moet deze minimaal een meter van de grond vandaan zijn

- Bij een gelijke stand in punten volgt de ‘gouden ballon’. De eerste die nog een punt maakt wint de wedstrijd maar de ballon mag nu juist niet met de hand of onderarm worden geraakt.

Quote Ik heb uiteinde­lijk verloren van de wereldkam­pi­oen Dion de Brouwer

,,Het eerste punt had ik eigenlijk gemaakt", vertelt hij. De ballon raakte volgens mij namelijk de grond, als was dat volgens de scheidsrechter en de VAR net niet goed te zien. En ook het tweede punt voor hem was discutabel. Tja, een Spaanse tegenstander met Spaans publiek in Spanje...maar hey, dat mag de pret niet drukken, ik heb uiteindelijk verloren van de wereldkampioen.”

Een scheidsrechter en zelfs een heuse VAR, een serieuze aangelegenheid zo'n potje ballon hooghouden

,,Zeker, het is ook best wel competitief. Er zit zelfs een hele tactiek achter. Sommigen slaan vrij agressief. Maar ik heb even gespiekt bij de vorige editie en het viel mij op dat de meeste punten gescoord worden door de tegenstander een fout te laten maken. De ballon naar benden slaan bijvoorbeeld. Dat mag niet en dus krijgt de ander een punt. Ik had mij voorgenomen om zo min mogelijk risico te nemen en hield er dus een defensieve speelstijl op na.”

,,Ook probeerde ik het verschil te maken in het positiespel. Waar ga je jezelf positioneren? Je probeert echt in het hoofd te kruipen van je tegenstander. Tegen Turkije pakte dit nog bijna verkeerd uit omdat hij min of meer dezelfde tactiek had maar gelukkig was hij het die uiteindelijk toch de fout maakte.”

Quote Ik heb hier wel flink voor getraind Dion de Brouwer

Je hebt het serieus aangepakt, heb je hier ook voor getraind?

,,Ik heb er wel flink voor getraind ja. Ik heb thuis de nodige ballonnen gehaald, ik heb in de woonkamer getraind, ik heb tactieken geanalyseerd, ik heb het er met mensen over gehad. Ik ben er niet zomaar ingedoken. Het ziet er misschien uit als een makkelijk spel maar je komt er pas achter dat het nog best lastig is om die ballon bijvoorbeeld niet naar beneden te slaan als je echt tegen mensen gaat spelen.”

En volgend jaar weer?

,,Ik denk dat ik een serieuze kans heb gehad om het toernooi te winnen, ik heb toch aardig wat druk weten te leggen op die Spanjaard. Als ze mij zouden vragen zou ik weer mee doen. Maar ik zou het ook zeker niet erg vinden om plaats te maken voor ander talent en meer als organisator of presentator te acteren. Ik hoop vooral dat de sport gaat leven in Nederland. Het is uiteindelijk een superleuk spel wat gewoon op feestjes gedaan kan worden. Laagdrempelig maar toch competitief, dat maakt het spel zo leuk.”

