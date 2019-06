Een gratis pakje melk om Lochemse schoolkids de dag ‘gezond te laten beginnen’

Deventer­weg Zutphen in top-tien onveilig­ste wegen van Nederland

1 juni De Deventerweg in Zutphen behoort tot de tien onveiligste wegen van Nederland. Dat blijkt uit cijfers van database STAR (Smart Traffic Accident Reporting), een initiatief van onder andere de politie, verzekeraars en verkeerskundig bureau VIA. Het ging in de periode 2015 tot en met 2018 vooral vaak mis op de kruising van de Deventerweg met de Van der Capellenlaan.