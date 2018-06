'Een Staring-museum, dat moest op deze plek komen'

Nieuwe brandweer­ka­zer­ne Almen is voorlopig niet haalbaar

13 juni Er komt op korte termijn geen nieuwe brandweerkazerne in Almen. De gemeente Lochem heeft een paar mogelijke locaties voor een nieuwe kazerne onderzocht, maar gebleken is dat het in alle gevallen veel duurder zou worden dan het bedrag dat de gemeenteraad vorig jaar beschikbaar heeft gesteld.