Een zebrapad voor een bushalte: ‘Wie heeft dit bedacht’, vragen ze zich in Lochem af

Grote onzeker­heid over Deventer voetballer (26) na ramp in Turkije: ‘Hij was net op vakantie’

Voetbalclub Turkse Kracht uit Deventer is in grote onzekerheid. Eerste-elftalspeler Furkan Kazci (26) ligt mogelijk onder het puin in Turkije. Een zware aardbeving heeft in het zuidoosten enorme schade aangericht. ,,We hebben hem nog niet kunnen bereiken.’’

17:46