Eerherstel voor Aleida uit Almen, de eerste ‘heks’ van Nederland die de brandstapel op ging

We worden geteisterd door een pandemie en een hittegolf. Het is 2020, de moderne wetenschap vertelt ons de oorzaken, al twijfelen sommige mensen aan hun uitleg. In de vijftiende eeuw was er allicht iemand – bijna altijd een vrouwspersoon – beschuldigd van hekserij en op de brandstapel gegooid. ,,Er was toen zo weinig kennis...’’, zegt Julia Bedner. ,,Als de oogst was mislukt, of ergens een dood kindje geboren, dan ging men op zoek naar een zondebok.’’