Eerst waren het drie blote vrouwen, nu gaat rockband nog stapje verder met doek langs N332: ‘Niet zo preuts doen’

Marco Verheul, voorzitter Raad van Bestuur Dimence Groep, verlaat de Overijssel­se GGZ-organisa­tie

Marco Verheul, de voorzitter van de raad van bestuur van de Dimence Groep, verlaat de GGZ- en welzijnsinstelling in Overijssel per 1 oktober. Hij heeft een nieuwe functie als bestuurder bij de stichting Van Neynsel, een organisatie voor ouderenzorg in ’s-Hertogenbosch en Vught.