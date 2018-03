Eerste oude kinderboeken bereiken Stadshuus in Lochem

Zestig vierkante meter: zo groot is de voormalige kluis waarover Stichting 't Oude Kinderboek (StOK) sinds 1 maart beschikt in het Lochemse Stadshuus. Ruim voldoende om 20.000 boeken een plek te geven in stellingkasten. Daarnaast is er nog een berging voor 5.000 boeken. De collectie bevat kinder- en jeugdboeken die zijn uitgegeven tot 1990.

Donker

De eerste 5.000 boeken zijn inmiddels verhuisd. ,,We zijn heel blij met deze ruimte", vertelt StOK-penningmeester Diederik Gerth van Wijk. ,,Het is er wel donker, maar dat is voor die boeken juist goed. Voor zo'n waardevolle collectie is dit een prima plek. We hopen dat veel boekenliefhebbers ons hier weten te vinden. In Deventer registreerden we enkele duizenden uitleningen per jaar. Met wat extra publiciteit moet dat meer kunnen worden."