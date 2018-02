Eikenprocessierups ook in buitengebied Lochem bestreden

Binnen dorpskerken worden rupsen in het voorjaar preventief bestreden met een biologisch middel. Lochem is van plan om dat ook in het buitengebied te gaan doen, in de hoop dat dan overlast in de zomer meevalt. Daar staat echter 36.000 eikenbomen. Er is geen geld om al die bomen preventief te behandelen. Daarom is een selectie gemaakt van belangrijkste ontsluitingswegen en school- en recreatieroutes. Daar staan ongeveer 7500 eiken. Een en ander kost 25.000 euro extra.