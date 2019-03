Eindelijk een plan dat de eindstreep wél haalt: Na bijna 10 jaar leegstand weer leven aan de Markt in Lochem

video Onderzoek naar ongevallen bij ‘stom ding’op de Barchemse­weg

27 maart Zo af en toe belandt er een auto ter hoogte van de chicane op de Barchemseweg ter hoogte van de Hessenweg in Lochem in de voortuinen. Op 13 januari en 3 maart zijn er nog ernstige ongevallen gebeurd. ,,Ach, het maakt me nog niet eens zoveel uit dat ze hier in de tuin terecht komen’’, zegt een aanwonende vrouw, die beslist niet met haar naam in de krant wil.