Eindelijk weer baantjes trekken in het zoete water van De Boskoele in Gorssel: ‘Heerlijk, ik heb dit enorm gemist’

Bianca Gardien is er al een stuk eerder, rond half tien. De assistent-bedrijfsleider van Stichting Gorsselse Zwembaden (SGZ), waaronder De Boskoele valt, wrijft zich in de handen. ,,We kunnen weer en dat is fijn’’, zegt Bianca. ,,Ons andere buitenbad in Almen, De Berkel, is ook open sinds woensdag. Je merkt echt aan alles dat mensen dat zeer op prijs stellen.’’