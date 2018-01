Elektrische deelauto alternatief voor de bus in Lochem

Openbaar vervoer, en met name busvervoer, staat onder druk in de gemeente Lochem. Zo rijdt buslijn 54 sinds december 2016 niet meer tussen Laren en Holten. Inwoners van Almen uitten onlangs ook hun zorgen. Nu stopt er nog één keer per uur een bus in het dorp. Op zondag rijdt de bus helemaal niet meer.

Lochem speurt al langer naar alternatieve vormen van vervoer voor gebieden waar het reguliere openbaar vervoer niet of minder komt. Uitvloeisel daarvan is nu een proef met een zogeheten elektrische deelauto. Die wordt dan bestuurd door een vrijwilliger. Idee is dat mensen die een ritje willen maken, kunnen reserveren via een systeem dat LochemEnergie reeds gebruikt voor verhuur van elektrische auto's aan particulieren. Ook is er een bel- en appdienst voorzien om het mensen zo makkelijk mogelijk te maken om een rit te reserveren. Insteek is dat de kosten voor reizigers gemiddeld genomen overeenkomen met de kosten in het openbaar vervoer. Er wordt gedacht aan een tarief van 41 à 46 eurocent per kilometer.