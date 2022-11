En dan ben je (volgens Welzijn Lochem) opeens vijftien jaar ouder: Oeps foutje!

Belangen­club vreest ondergang Gelderse veerdien­sten door bezuini­ging: ‘Het zijn onmisbare schakels’

Zijn er straks geen veerponten meer in Gelderland? Het is niet ondenkbaar. Vanaf 2024 geeft de provincie geen geld meer via het zogeheten ‘Verenfonds’ en dat zou het einde van de Gelderse veerdiensten kunnen betekenen. De Vrienden van de Veerponten, waarin besturen van de diensten zich hebben verenigd, luidt daarom de noodklok.

8 november