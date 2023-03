Enorme ravage na ongeval op N346 tussen Markelo en Lochem, chauffeur wonder boven wonder ongedeerd

Gemeente Lochem wil harde toezegging van Gelre ziekenhui­zen: ‘Géén verschra­ling van zorg’

Niet alleen vanuit de gemeente Zutphen wordt met argusogen gekeken naar de plannen van Gelre ziekenhuizen om het mes te zetten in afdelingen van het ziekenhuis in Zutphen. Buurgemeente Lochem wil een harde toezegging van de raad van bestuur van de ziekenhuisorganisatie dat de zorg in de regio niet verschraalt.