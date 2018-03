Epse mag hopen op supermarkt

Dat antwoordt Groot Wesseldijk op vragen van PvdA en VVD. Zij manen de wethouder tot actie. In 2016 ging supermarkt Spar dicht. Sindsdien is er geen supermarkt meer in het dorp. De eigenaren van restaurant De Rozentuin, die er mee willen stoppen, opperden vorig jaar om op hun terrein een supermarkt neer te zetten, bijvoorbeeld een Aldi of Lidl.

Onmogelijk

Gedemotiveerd

Reden voor PvdA en VVD om deze week aan de bel te trekken, en specifiek aandacht te vragen voor het onderdeel supermarkt. Volgens PvdA raadslid Jos Israel worden initiatiefnemers van een supermarktplan 'gedemotiveerd'. Volgens Groot Wesseldijk is dat 'absoluut niet aan de orde'. ,,Ik zal er alles aan doen om een supermarkt, of enige vorm daarvan, haalbaar te maken als er een goed plan ligt. We zijn nog steeds met een partij in gesprek om een vorm van supermarkt in Epse te realiseren op een andere locatie'', zegt hij, zonder op de details in te gaan. ,,Aan een goed realistisch plan zullen we absoluut aan meewerken. Maar ik heb wel een plan nodig.''