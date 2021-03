Epse massaal in de bres voor behoud van geliefd zandpad en kwetsbare reetjes: ‘Niet meer te negeren’

Zorgen over opening scholen: ‘Ik wil niet om de haverklap een watten­staaf in de neus van mijn kind’

3 februari De basisscholen gaan maandag weer open. Kinderen, ouders en leerkrachten zijn blij. Maar slechts een deel. Schooldirecteuren in de regio krijgen ook te maken met ‘besmettingsangst’. Of juist woede over eventuele coronatesten bij kinderen.