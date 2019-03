Epsenaar boos: wel belastingformulier, geen stembiljet

Eefder school ‘omarmt’ het onderwijs

15 maart Basisschool Villa60 in Eefde zegt de actiedoelen voor de leerkrachten in het onderwijs te ondersteunen, maar de leerkrachten kozen er vrijdag voor om niet te staken. ,,Door de landelijke acties en uitingen in de media, wordt er helaas ook een negatief beeld van het werken in het onderwijs gecreëerd. Jammer, want het werken in het onderwijs is juist ontzettend leuk’’, zegt Hans Brinkman, directeur van deze openbare basisschool.