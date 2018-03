Ergernis over getreuzel rond adviesraad in Lochem

De Adviesraad Sociaal Domein moet een klankbord worden voor de gemeente Lochem op het gebied van onder meer zorg, welzijn, jeugd, werk en inkomen. Reeds in 2014 werd een begin gemaakt met het formeren van zo'n adviesorgaan, dat onder meer de inmiddels gestopte Wmo-raad vervangt. Doel van de adviesraad is onder meer om inwoners en ervaringsdeskundigen te betrekken bij beleid. Verder moet de adviesraad een vinger aan de pols houden.

Anno 2018 is er echter nog steeds geen adviesraad. Dat ergert VVD, GroenLinks en PvdA. Zij vinden dat er genoeg tijd is geweest om zo'n orgaan op te richten. Na 3,5 jaar is echter nog steeds niet duidelijk wanneer deze gerealiseerd is en een formele status krijgt, constateren zij. Dat terwijl de Wmo-raad eind vorig jaar is gestopt. De partijen vinden dat verantwoordelijk wethouder Trix van der Linden (D66) in april een voorstel op tafel moet leggen.