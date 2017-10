Eritrese vluchtelingen spreken universele voetbaltaal in Gorssel

videoJonge Eritrese vluchtelingen die in Deventer wonen, doorbreken de dagelijkse sleur met voetbal. Ze trainen elke donderdag en spelen incidenteel een potje in de regio.

Zondag sparden ze met 'jongens onder 19' van VV Gorssel. Het was de afsluiting van een kampweekend in het Stayokay-hostel. ,,Dit is waardevol. Voor de jongens en ook voor ons'', aldus Zuzanna Valinova van Vluchtelingenwerk Deventer.

Ontsnapping

Valinova traint de Eritreërs elke donderdag, op een veldje tussen het Etty Hillesum College en beddenbedrijf Auping. ,,De jongens zien voetbal als ontspanning én ontsnapping'', zegt Valinova. ,,Ze komen moederziel alleen naar Nederland en moeten maar zien te aarden. Er is weinig vertier voor ze. Het voetbal brengt ze in contact met andere jeugd. En tijdens zo'n kamp werpen ze richting ons de schroom van zich af. Komen ze naar ons toe en doen ze hun verhaal. Daar schrik ik soms best van. Die jongens hebben een boel ellende meegemaakt...''

Groepsdynamiek

Valinova genoot zichtbaar langs de lijn in Gorssel, samen met Guus Loman, eveneens van Vluchtelingenwerk Deventer. Loman: ,,Wij leren de jongens beter kennen dankzij zo'n weekendje-uit. De leiders staan op en je ziet bijvoorbeeld wie de volgers zijn. Is waardevolle info voor ons, we zien hoe de groepsdynamiek werkt. Helpt ons in de begeleiding.''

Het kamp is bekostigd door Rotaract Deventer, de jongerentak van de Rotary. VV Gorssel werkt belangeloos mee. ,,Vinden we niet meer dan normaal'', aldus clubvoorzitter Job Dietrich. ,,Die jongens krijgen shirtjes van ons. Prachtig om te zien dat ze zo op een mooie en sportieve manier kunnen integreren.''

Overwinning

De Eitreërs haalden een huzarenstukje uit, door een 0-2 achterstand om te buigen in een 3-2 overwinning. Die zege werd uitbundig gevierd. Ook door verdediger Zenawwi. ,,Dit is echt belangrijk voor ons. We komen in contact met anderen en raken uit onze sleur. Dat geeft een geweldig gevoel. Dit is vele malen mooier dan saai thuis zitten...''