Escape Rooms Nederland pleit voor extra controles

Escape Rooms Nederland adviseert eigenaren van escaperooms om met de brandweer een extra check op brandveiligheid uit te voeren. Deze suggestie komt van oprichter Mike van Hoenselaar van het grootste online platform voor escaperooms in Nederland, na het tragische nieuws uit Polen over de brand in een escaperoom waarbij vijf tieners omkwamen.

Eigenaren van escaperooms in Nederland doen er goed aan de brandweer nog eens te laten komen om te controleren of hun escaperoom brandveilig genoeg is. Laat de tragische gebeurtenis in Polen hiervoor een wake upp call zijn. Dat zegt oprichter Mike van Hoenselaar van Escape Rooms Nederland.

Meer regels

Bezoekers van escaperooms hoeven zich desondanks niet ineens extra grote zorgen maken over de veiligheid. Daarmee is het zeker in vergelijking met Polen goed gesteld, weet Van Hoenselaar. ,,De situatie in Nederland is heel anders dan in Polen. Hier zijn veel meer regels rondom veiligheid. We worden ook blij dat veel ondernemers de brandweer uitnodigen om de locatie nog eens te controleren als ze open gaan. Veiligheid is iets waar we in dit land trots op kunnen zijn, al kan een extra check, zeker na de gebeurtenis in Polen, nooit kwaad. Ik weet bijvoorbeeld dat niet in alle escaperooms een noodknop aanwezig is. Sommige escaperooms zouden bij controle een waarschuwing krijgen. Dat is niets specifiek iets voor escaperooms, er zijn vast ook wel horecazaken waar het beter kan.’’

Brandweer kijkt mee

Bas van Roosmalen van Pitch&Putt Golf Bussloo heeft veiligheid hoog in het vaandel staan. Juist op de dag – afgelopen zaterdag – dat hij een persbericht naar buiten bracht met de opening begin februari van drie escaperooms, nam Van Roosmalen kennis van het tragische incident in Polen. ,,Verschrikkelijk,’’ zegt hij. ,,Bij de bouw van onze escaperooms hebben we met de gemeente Voorst intensief contact. De brandweer kijkt streng en nauwgezet mee. Brandveiligheid is van hoofdbelang, pas dan geef je de gasten plezier in de escaperoom. Weet u,’’ voegt van Roosmalen eraan toe, ,,sinds de cafébrand van ’t Hemeltje in nieuwsjaarnacht in Volendam zijn ondernemers nóg meer gespitst op brandveiligheid.’’

Cameratoezicht

René Hagen, lector brandpreventie van het Instituut Fysieke Veiligheid zegt dat escaperooms, net als andere soortgelijke (horeca)gebouwen aan strenge eisen van het bouwbesluit moeten voldoen. ,,Er hebben zich in Nederland tot dusverre geen noemenswaardige incidenten voorgedaan in escaperooms. Ik kan me alleen een voorval van een brandje herinneren bij een escaperoom in Breda, maar die was nog in aanbouw. Uit een escaperoom is het wel iets moeilijker ontsnappen maar daarvoor zijn veelal diverse voorzieningen getroffen zoals cameratoezicht en mogelijkheden deuren snel te ontgrendelen.’’

Op zolder

Toch zijn er wel degelijk zorgen. In oktober nog opende op de zolder van het voormalige gemeentehuis aan de Markt in Lochem een escaperoom. De fractie van het CDA sprak haar zorgen uit omdat die zolderverdieping moeilijk bereikbaar is mochten er zich calamiteiten voordoen. B en W delen die zorg niet. Het college stelt dat bezoekers in geval van calamiteiten snel genoeg kunnen vluchten.