Esther is ziek van de arbeidsmarkt: ‘De flexibilisering is volledig doorgeschoten’

Man strijkt uitkering op 'omdat hij niet kan werken' maar houdt er in Zutphen lucratief handeltje op na

Agenten in burger hebben in Zutphen flink beet gehad. Daar werden maandag in een woonwijk vier drugsdealers in de kraag gevat die allen afzonderlijk bezig waren om in de woorden van de politie ‘troep’ te verkopen. ‘Dit maakt gezinnen en mensenlevens kapot.’