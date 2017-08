Excuses na vuurpijlen schieten op luchtballonnen in Exel

VideoEen borrel bij het bedrijf Elweco-Medo in Exel (nabij het Gelderse Laren) is zondag ietwat uit de hand gelopen. Er zijn vuurpijlen afgestoken richting nabij varende luchtballonnen. Beelden van het incident zijn onder meer op Dumpert.nl geplaatst.

Volgens bedrijfsleider Chiel Tragter van Elweoc-Medo valt het gedrag niet goed te praten. "Dit had niet mogen gebeuren, dat vooropgesteld. Maar het is niet zo dat de mensen in de luchtballonnen in gevaar zijn geweest. Er zat wel vijfhonderd meter tussen. Het filmpje geeft wat dat betreft een vertekend beeld. Ja, er was gedronken. Maar er was nog wel genoeg vernuft aanwezig om te zien dat die luchtballonnen niet écht geraakt konden worden."

Quote Dit gedrag keuren wij af. Bas Spierenburg, BAS Ballonvaarten

Op onder meer Dumpert.nl wordt het gedrag behoorlijk veroordeeld. In veel reacties op het filmpje klinkt verontwaardiging door. Bedrijfsleider Tragter weet niet hoe de beelden daar zijn terechtgekomen. "Dat is hoe social media werkt. Iedereen heeft zijn mening klaar. Nogmaals, het incident valt niet goed te praten. Maar het lijkt allemaal gevaarlijker dan dat het was. We hebben ook onze excuses aangeboden aan de ballonvaarders. Zij hebben verder niets van de pijlen gemerkt."

Geen aangifte

Dat laatste wordt bevestigd door Bas Spierenburg, eigenaar van BAS Ballonvaarten. "Onze piloten en de passagiers hebben er zondagavond niets van meegekregen. Dat neemt niet weg dat we hier niet blij mee zijn. Dit gedrag keuren wij af. Het bedrijf heeft uitvoerig zijn excuses aangeboden, daar zijn we blij mee. Wij hebben overleg gehad met onze piloten en we doen geen aangifte. Er was namelijk geen sprake van gevaar."

Wel heeft woensdagochtend een gesprek plaats met de politie over het incident, zegt Spierenburg. "De politie heeft nog wat technische vragen over het voorval. Die willen we graag beantwoorden."