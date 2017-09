Explosieven gevonden bij sluis Eefde

Volgens Vaastra zal volgende week worden getracht om in beeld te brengen wat er precies in de bodem verscholen ligt. ,,Zodra we dat weten kunnen we ook bepalen op welke wijze we het spul kunnen ruimen. Dat zal zeker nog niet volgende week zijn’’.

Wachttijd

Rijkswaterstaat legt bij het complex in Eefde een tweede sluis aan. Reden is dat de huidige wachttijd bij de sluis is nu te lang is, waardoor voor schippers de reistijd over de Twentekanalen moeilijk te voorspellen is. Ook is de passage te kwetsbaar als passage in geval van onderhoud of calamiteiten. Bovendien is het sluizencomplex is te klein voor de verwachte groei van vervoer over water.