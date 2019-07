Extra geld voor krimpende middelbare scholen: ‘In de Achterhoek worden nu eenmaal minder kinderen geboren’

Er worden steeds minder baby's geboren en daardoor worden klaslokalen de komende jaren leger. Een urgent probleem, vindt minister Slob. In een brief aan de Tweede Kamer kondigde hij aan geld beschikbaar te stellen voor scholen die vanwege te weinig leerlingen in de problemen komen. In totaal gaat het om zo'n 48 miljoen voor de komende vijf jaar. Het teruglopende aantal scholieren speelt ook in de Achterhoek, vertelt bestuurder Carlien Krist van het Staring College, dat drie vestigingen heeft in Borculo en Lochem met zo’n tweeduizend leerlingen.