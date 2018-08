Extra pompcapaciteit nodig voor op peil houden Twentekanaal

Het water in de IJssel staat door de aanhoudende droogte zo laag dat Rijkswaterstaat extra pompcapaciteit moet inzetten om het Twentekanaal op peil te houden. „Dit is een uitzonderlijke situatie.”

Het Twentekanaal is afhankelijk van het water uit de Rijn; via de IJssel en de sluis bij Eefde komt het in Twente terecht. Wanneer schepen via de sluis van Twente de IJssel op gaan, stroomt dit water mee. Pompen zorgen ervoor dat dit water daarna weer terugkeert in het Twentekanaal.

Drastisch gezakt

Maar door de aanhoudende droogte is het waterpeil in de IJssel de voorbije weken drastisch gezakt. Een kleine maand geleden stond er nog 323 centimeter water voor de sluis bij Eefde, nu is dat nog maar 185 centimeter. Ongebruikelijk laag, geeft Jenneke Blok, woordvoerder van Rijkswaterstaat aan.

Zo ongebruikelijk, dat Rijkswaterstaat extra pompcapaciteit heeft moeten inzetten om het Twentekanaal op peil te houden; de aanwezige pompen zijn namelijk niet op zo'n lage waterstand gemaakt. „Ze kunnen niet bij het water. De inlaatpunten van de pompen liggen boven het water niveau”, geeft Blok aan. „Een uitzonderlijke situatie.”

Geen waardeoordeel

De verwachting is dat de droogte nog even aanhoudt en dat het water in de IJssel verder zal zakken. Is dat zorgelijk? Rijkswaterstaat krijgt die vraag vaker, geeft Blok aan. „Als overheidsorganisatie kunnen we geen waardeoordeel geven. Het is een situatie die niet gebruikelijk is, die niet vaak voorkomt en waarbij we maatregelen moeten nemen die anders zijn dan normaal. Echt een unieke situatie.”

Ook de waterkwaliteit gaat achteruit. „Er is meer sprake van blauwalg en botulisme. Hoe minder water er in de rivieren staat, hoe minder schoon dit is. De kans op vissterfte is groter. Met zwemmen in open water moet je oppassen, daarover moet je je wel zorgen maken.” Ze raadt mensen aan online (www.zwemwater.nl) te checken of het veilig is.

Minder vracht