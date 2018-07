Extreme stormschade in Lochem

video Wenkbrau­wen van Walid (27) uit Lochem gaan de wereld over

11 juli Walid Yousef maakt in snelvaart naam in de kapperswereld. De Lochemer (27) is een specialist in het epileren van wenkbrauwen en wordt dit jaar nog twee keer op en neer gevlogen naar Colombia. Er lonkt zelfs een avontuur in de voetbalwereld.